В Азербайджане заявили о крупных потерях армии Армении

Было уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника, утверждают в Минобороны Азербайджана.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе продолжались бои. Армянская сторона понесла крупные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны Азербайджана 14 июля.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника.

Кроме того, он сообщил о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате обстрелов со стороны Армении – генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров. Замминистра добавил, что сейчас боевые действия продолжаются.

Напомним, 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

Так, по версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь Армения заявила, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор. Погибли двое военнослужащих азербайджанской армии и пятеро получили ранения.

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