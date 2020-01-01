За пост президента Беларуси будут бороться пять кандидатов

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов - Александра Лукашенко и четырех его конкурентов. Еще двоим желающим поучаствовать в выборах отказали в регистрации.

Центральный избирательный комитет Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты - действующего главу государства Александра Лукашенко и еще четырех кандидатов. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Интерфакс.

Так, среди кандидатов - экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения Говори правду Андрей Дмитриев и жена блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

В то же время бывшему банкиру Виктору Бабарико в регистрации отказано. ЦИК при этом сослался на данные Комитета госконтроля о противоправной деятельности этого выдвиженца, о незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, а также о том, что в его кампании ему помогала иностранная организация - ОАО Белгазпромбанк, акционерами которого являются российские Газпром и Газпромбанк. Бабарико и его сын Эдуард с середины июня находятся под арестом.

Также ЦИК не зарегистрировал бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало: по оценке комиссии, он не смог собрать необходимое количество достоверных подписей в поддержку своего выдвижения. Также в декларации жены Цепкало ЦИК обнаружил недостоверные сведения.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "дал сигнал" начать дело против оппонента на выборах. По его словам, оппозиционные кандидаты на грядущих выборах хотят расшатать ситуацию внутри страны.

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