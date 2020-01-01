В Бельгии впервые за четыре месяца нет умерших от COVID-19

Во время пандемии количество смертей от коронавируса в Бельгии относительно количества населения стало самым высоким в Европе.

В Бельгии в минувшие сутки медики впервые с 10 марта не зарегистрировали ни одной новой смерти от COVID-19. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает Reuters.

Отмечается, что сегодня впервые за несколько месяцев количество умерших от коронавируса осталось на уровне предыдущего дня - 9787 человек. Общее количество подтвержденных заражений составило 62 781.

Максимальное количество летальных случаев было зарегистрировано 12 апреля. Тогда скончались 343 больных.

Количество смертей от коронавируса в Бельгии относительно количества населения стало самым высоким в Европе, за исключением микрогосударства Сан-Марино - 844 на миллион населения. Население страны – 11,5 млн.

Для Швеции, которая не вводила жесткий карантин и в разы опередила своих соседей по количеству погибших от коронавируса, этот показатель составляет 548; в Италии и Испании - 578 и 608 соответственно, Великобритании - 660.

Отмечается, что начиная с июня, суточный прирост заражений в Бельгии только раз пересек отметку "200", тогда как на пике эпидемии в апреле он колебался между 1000 и около 2000 новых случаев.

Сейчас коэффициент воспроизводства вируса (показатель, который указывает, сколько людей в среднем заражает один больной), остается меньше "1" - 0,86.

С 1 июля Бельгия перешла на четвертую фазу ослабления карантина, открыв бассейны, кинотеатры и парки развлечений с определенными мерами безопасности. В то же время с 10 июля ввели масочный режим в общественных местах.

15 июля правительство страны планирует обсуждать следующие ослабление карантина.

Ранее сообщалось, что бельгийцы подали иск против властей из-за карантина. Активисты считают, что власти Бельгии скопировали меры Китая по борьбе с COVID-19 без учета европейских норм прав человека.

Также сообщалось, что бельгийский принц заразился коронавирусом. Он посетил вечеринку в испанском городе Кордове, на которой могли присутствовать около 30 человек.

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