В Бразилии полицейский наступил ногой на шею темнокожей женщине

Копов привлекут к уголовной ответственности после того, как по телевидению были показаны кадры жестокого обращения с темнокожей.

В Бразилии в Сан-Пауло двое офицеров военной полиции предстанут перед правосудием после того, как один из них при задержании наступил на шею темнокожей женщине. Об этом сообщает BBC.

"Два офицера бразильской военной полиции города Сан-Пауло будут привлечены к уголовной ответственности после того, как по телевидению были показаны кадры, на которых один из силовиков наступает на шею темнокожей женщине", - говорится в сообщении.

Известно, что жертва инцидента - владелица небольшого бара среднего возраста. После жесткого задержания, в наручниках, ее проволочили по земле.

ЧП снял один из свидетелей еще в мае.

Губернатор штата Сан-Пауло уже заявил, что никоим образом не потерпит такую жестокость со стороны полицейских: оба были немедленно уволены.

После скандала местные власти приняли решение об оснащении 2 тысяч полицейских в Сан-Пауло нательными камерами.

Напомним, в июне в Атланте (штат Джорджия) начались демонстрации после того, как афроамериканец был ранен полицейскими при задержании и умер в больнице.

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