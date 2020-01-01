Великобритания переносит запуск 5G из-за запрета Huawei

В Великобритании власти требуют найти замену оборудованию Huawei для широкополосной передачи.

Введение 5G в стране придется отложить на год

В Великобритании запретили местным мобильным операторам покупать у китайской компании Huawei оборудование для сетей 5G после 31 декабря. Об этом объявил министр цифровизации Оливер Доуден в парламенте, передает BBC.

Также операторов обязали удалить уже установленное оборудование Huawei до 2027 года.

Доуден отметил, что из-за этого введение 5G в стране придется отложить на год. Решение связано с санкциями, введенными Вашингтоном.

В США Huawei объявили угрозой национальной безопасности. Но санкции касаются только нового оборудования, и не повлияют на сети 2G, 3G и 4G.

"Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, для нашей национальной безопасности и нашей экономики, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", - заявил министр.

Новые ограничения коснутся также высокоскоростных сетей broadband. У операторов требуют найти замену оборудованию Huawei для широкополосной передачи. На это выделили два года - пока что единственным альтернативным поставщиком некоторого оборудования является финская Nokia, но власти не хотят полагаться только на нее.

При этом доход Huawei за первую половину 2020 года увеличился на 13,1% до 64,88 млрд, несмотря на санкции и пандемию.

Напомним, США в мае ввели новые ограничения касающиеся поставок компьютерных чипов китайской корпорации Huawei.

Годом ранее Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

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