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США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне

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Даниэла Льюиса Ли казнили с помощью смертельной инъекции. В последнем слове он заявил, что невиновен.
В США возобновили казни на федеральном уровне
В США возобновили казни на федеральном уровне
AP

В США во вторник, 14 июля, осуществили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне, сообщает АР.

С помощью смертельной инъекции был казнен 47-летний Даниэль Льюис Ли, который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана. Перед казнью он заявил о своей невиновности.

В 1999 году Ли был признан виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи. По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы.
 
Фото: AFP 2020 / Handout
 
Отметим, с 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей.
 
Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.
 
 

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Теги: США, казнь, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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