США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне
Даниэла Льюиса Ли казнили с помощью смертельной инъекции. В последнем слове он заявил, что невиновен.
В США во вторник, 14 июля, осуществили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне, сообщает АР.
С помощью смертельной инъекции был казнен 47-летний Даниэль Льюис Ли, который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана. Перед казнью он заявил о своей невиновности.
В 1999 году Ли был признан виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи. По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы.
Фото: AFP 2020 / Handout
Отметим, с 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей.
Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.
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