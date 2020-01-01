США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне

Даниэла Льюиса Ли казнили с помощью смертельной инъекции. В последнем слове он заявил, что невиновен.

В США во вторник, 14 июля, осуществили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне, сообщает АР.

С помощью смертельной инъекции был казнен 47-летний Даниэль Льюис Ли, который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана. Перед казнью он заявил о своей невиновности.

В 1999 году Ли был признан виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи. По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы. Фото: AFP 2020 / Handout Отметим, с 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни , в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания. В Беларуси суд отменил смертный приговор члену "слуцкой банды"

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