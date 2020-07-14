Женщина с коронавирусом один раз проехалась в лифте и заразила 71 человека
Женщина, зараженная COVID-19, приехала из США в Китай. Она соблюдала все меры предосторожности и только один раз проехалась на лифте, где провела не больше минуты. В итоге она заразила коронавирусом 71 человека, пишет Daily Star, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Женщина вернулась в Китай 19 марта. Она сделала тест на COVID-19, он был отрицательным. Однако женщина самоизолировалась на 14 дней и ни с кем не вступала в контакт. Тем не менее, своих соседей она заразила.
Утверждается, что это произошло во время ее одиночной поездки на лифте.
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