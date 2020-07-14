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Совбез ООН впервые провел встречу с начала пандемии

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Заседание проводится не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где есть возможности для соблюдения дистанции.
Встреча прошла впервые за долгое время
Встреча прошла впервые за долгое время
facebook.com/oleg.nikolenko
 
Представители государств Совбеза ООН собрались впервые на очную встречу за четыре месяца, заседание проходит в штаб-квартире организации. Об этом сообщают РИА Новости.
 
 
Отмечается, что с начала пандемии - марта месяца, из-за угрозы коронавируса в Нью-Йорке все заседания СБ ООН проводились в формате видеоконференции. 
 
При этом главный вход в здание ООН остается закрытым.
 
Перед заседанием постпред председательствующей в СБ ООН Германии Кристоф Хойсген пообщался с прессой. Постпред Франции Николя де Ривьер также пришел поздороваться с журналистами.
 
Нынешнее заседание проводится, вопреки традиции, не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где возможностей для соблюдения дистанции больше. Постпреды и представители делегаций прибыли в Совбез в масках. Но в ходе заседания участники сняли маски.
 
Заседание впервые за несколько месяцев проходит при участии переводчиков.
 
Напомним, накануне в Брюсселе впервые после четырех месяцев связи онлайн прошла встреча министров иностранных дел Евросоюза.

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Теги: ООН, пандемия, Коронавирус, совбез
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Источник: korrespondent.net

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