В ЕС осудили ЦИК Беларуси за отказ регистрировать оппозиционера на выборах

Главный дипломат ЕС считает, что белорусская власть не смогла обеспечить содержательные и конкурентные политические соревнования.

В ЕС отреагировали на ход президентских выборов в Беларуси sb.by

Евросоюз осудил решение Центризбиркома Беларуси отказать в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Виктору Бабарыко. Об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, которое во вторник, 14 июля, распространила Европейская служба внешних действий.

Отмечается, что такой шаг подрывает демократический характер выборов.

"Произвольное исключение кандидатов ограничивает возможность белорусскому народу выразить свою волю и подрывает общую целостность и демократический характер выборов. Отказывая в регистрации Виктору Бабарыко и Валерию Цепкало, белорусская власть не смогла обеспечить содержательные и конкурентные политические соревнования", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что ожидают, что Беларусь будет уважать права белорусских граждан на свободу слова и мирных собраний в течение недель перед выборами.

"ЕС остается приверженным усилению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия будут оставаться на переднем плане для ЕС при формировании политики в отношении страны", - отметили в Брюсселе.

Как известно, Виктор Бабарыко и его сын Эдуард находятся под арестом. Экс-главе Белгазпромбанка обвинения предъявлены по трем статьям УК Беларуси: о легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки повторно либо в крупном размере.

А сегодня ЦИК отказался регистрировать Бабарыко на выборах президента Беларуси. Причиной отказа в регистрации Виктора Бабарико названа его якобы противоправная деятельность и незаконно полученные доходы.

Сегодня стало известно, что за пост президента Беларуси будут бороться пять кандидатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet