Доллару конец? Коронавирус изменил валютный рынок

Пока евро набирает обороты доллар США теряет ценность, эксперты и вовсе считают, что евро претендует на то, чтобы стать “тихой гаванью”.

Немецкое издание Focus анализирует, как коронакризис повлиял на главные международные валюты – евро и доллар.

Корреспондент.netсобрал главные мысли статьи.

Евро

Когда коронакризис еще только начался, курс евро устремился вниз — из страха, что пандемия может повлечь за собой очередной экзистенциальный кризис валютного союза. Однако теперь единая валюта набирает обороты, тогда как доллар США теряет ценность. Эксперты и вовсе считают, что евро претендует на то, чтобы стать “тихой гаванью”.

Евроскептики, пожалуй, не могли придумать лучшего повода, чтобы заявить о скором крахе единой валютной зоны, чем тот, который им подарила пандемия коронавируса. Их сценарий казался практически идеальным: как разным странам успешно координировать действия по борьбе с кризисом, не признающим никаких границ? И, главное, кто будет за все это платить?

Эти темы определяли не только ход дебатов в Европе, но и курс единой валюты. Евро в начале года заметно подешевел, потом выстрелил вверх — но лишь для того, чтобы в марте обвалиться с 52-недельного максимума в 1,1496 доллара до 52-недельного минимума в 1,0635 доллара.

Однако, опустившись на дно, европейская валюта начала новое восхождение. В настоящий момент евро стоит 1,1316 доллара, что вновь существенно ближе к 52-недельному максимуму, чем к минимуму. Таким образом, доллар стоит 0,8838 евро. С недавнего минимума европейская валюта выросла на 6,4%. Иначе говоря, евро за последние три месяца заметно стабилизировался. Валютные трейдеры, делавшие ставку на европейца, могут заслуженно радоваться прибылям.

По мнению аналитиков Bloomberg, за этим ралли евро стоит уверенность инвесторов в правильности кризис-менеджмента европейских властей.

Доллар

Пандемия бушует в США еще сильнее, чем прежде. И это заставляет все больше сомневаться в компетентности американского руководства. “К этому прибавляется, судя по всему, неконтролируемый ход пандемии в США, которая пошатнула веру граждан в способность властей и системы здравоохранения правильно реагировать”, — считают аналитики.

Надо сказать, что в последнее время в США вновь резко выросло число жертв коронавируса. С момента начала пандемии зарегистрировано около 3,3 миллиона случаев заражения, что делает Соединенные Штаты эпицентром пандемии. На них приходится порядка 25% всех смертей в мире, вызванных covid-19. За последнюю неделю в США регистрируется более 50 тысяч случаев заболевания ежедневно.

В отдельных штатах (например, в Аризоне, Техасе и Флориде) пандемия после первых шагов по ослаблению ограничительных мер разбушевалась еще сильнее, чем прежде. Так, в Аризоне, по данным СМИ, в начале июля был зарегистрирован семидневный средний показатель, соответствующий цифрам всего Европейского союза. Но при этом население ЕС в 60 раз превышает население Аризоны.

Все это говорит не в пользу доллара — и тем самым в пользу евро. По данным Bloomberg, его собственный индекс доллара неуклонно снижается вот уже три месяца подряд. Этот индекс измеряет движения американской валюты по отношению к корзине других валют, причем корзина на треть состоит из евро. За последний год подобного обесценивания доллара еще не наблюдалось, признает Bloomberg.

Кроме того, трейдеры уже предлагают дополнительную наценку, делая ставку на евро против доллара. Об этом свидетельствуют цены на соответствующие опционы. Так что на рынке наблюдается тенденция по укреплению курса евро к доллару. Аналитики Commerzbank пришли к аналогичному выводу: “Возможно, до конца года евро превратится в новую “тихую гавань"”.