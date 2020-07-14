Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему коронавируса

Художник спустился в подземку в защитном костюме и респираторе - и никто из пассажиров не догадался, кто перед ними.

Британский уличный художник, внешность, имя и адрес которого до сих пор остаются загадкой, спустился в метро Лондона и расписал вагон поезда своими фирменными крысами. Видеоролик о создании граффити в вагонах метро Бэнкси, во вторник, 14 июля, разместил на своей странице в Instagram.

Крысы Бэнкси чихают, оставляя на окнах грязные подтеки, используют защитные маски как парашют, прячутся под ними - в общем, делают с ними что угодно, но не используют по назначению.

Художник уочнил, что "акт художественного вмешательства в рутину метрополитена произошел на станции линии Хаммерсмит-энд-Сити".

Судя по всему, Бэнкси спустился в метро перед самым его закрытием, когда в вагонах было очень мало пассажиров. По их реакции видно, что они не понимали, что происходит, и, скорее всего, даже не поняли, кто перед ними. А так как, художник, был в защитном костюме, многие решили, что он будет проводить дезинфекцию в метро. В действительности же в баллоне для дезинфицирующего средства была голубая краска.

Также, Бэнкси, подписывая свое видео, призвал использовать маски для борьбы с распространением вируса.

В комментариях к ролику уже пошутили, что благодаря трудам художника в метро только что появился самый дорогой в мире вагон.

Использование масок или закрывающих лицо повязок с 15 июня является обязательным в британском общественном транспорте и медицинских учреждениях. Сам художник давно привык прятать свое лицо за маской, а о том, как он выглядит, до сих пор доподлинно неизвестно.

Ранее художник уже создавал работы на тему пандемии. Так, на одной из работ изображены крысы, устроившие бардак в ванной комнате во время самоизоляции.

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