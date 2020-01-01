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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

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Массовые проблемы в основном наблюдаются в Северной Европе, хотя сбой не обошел и другие регионы.
Пользователи мессенджера WhatsApp жалуются на массовый сбой в работе сервиса
Пользователи мессенджера WhatsApp жалуются на массовый сбой в работе сервиса

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом, в понедельник, 14 июля, сообщает портал Downdetector

Проблемы начались около 22.00 по киевскому времени. К 22.19 на сайте было уже более 4,6 тысяч сообщений о сбоях в работе WhatsApp.

Большинство сообщений касалось потери связи, пользователи также жаловались на невозможность отправлять и получать сообщения.

Стоит отметить, что работа WhatsApp нарушается с завидной регулярностью. Причем часто одновременно с этим мессенджером начинают давать сбои Instagram и Facebook

Фото: © Downdetector
 
 
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Теги: работа, сбои в работе, WhatsApp, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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