В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Массовые проблемы в основном наблюдаются в Северной Европе, хотя сбой не обошел и другие регионы.

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом, в понедельник, 14 июля, сообщает портал Downdetector.

Проблемы начались около 22.00 по киевскому времени. К 22.19 на сайте было уже более 4,6 тысяч сообщений о сбоях в работе WhatsApp.



Большинство сообщений касалось потери связи, пользователи также жаловались на невозможность отправлять и получать сообщения.

Стоит отметить, что работа WhatsApp нарушается с завидной регулярностью. Причем часто одновременно с этим мессенджером начинают давать сбои Instagram и Facebook.