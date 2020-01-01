Пранкеры позвонили президенту Польши от имени генсека ООН

В ходе разговора с предполагаемым генсеком, Дуда заявил, что основным источником распространения COVID-19 в Польше могут быть украинские трудовые мигранты.

Переизбранного на второй срок президента Польши разыграли российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они позвонили Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН, бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша и поздравили его с победой на выборах. Видео с записью разговора было опубликовано на YouTube-канале Октагон.

Во время беседы пранкеры обсудили с польским лидером положение ЛГБТ-сообщества в Польше, ситуацию со сносом в стране советских памятников, а также спросили его о том, как повлияла пандемия на проведение выборов в Польше.

На что Дуда отметил, что коронавирус никак не сказался на предвыборной кампании в стране. Он также предположил, что "основным источником" распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.

"Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому могу сказать, что ситуация под контролем", - сказал Дуда.

Как отмечается на сайте, у Дуды не возникло ни малейших сомнений в том, что он разговаривает именно с Гутерришем.

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту в кандидаты на президентских выборах в США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и ее отца.

Напомним, в декабре прошлого года российские пранкеры звонили Зеленскому. Глава государства якобы поинтересовался у пранкеров, что нужно отвечать на приветствие "Слава Украине".

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