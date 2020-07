Племянница Трампа поставила под сомнение его психологическое здоровье

Одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца, считает автор книги.

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей новой книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. Об этом, во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС.

Такие выводы женщине позволила сделать ее докторская степень по клинической психологии.

"У Трампа имеются все девять клинических признаков самовлюбленности. Патологии Дональда носят комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится", - отмечает Мэри Трамп в своей книге.

Племянница президента США подчеркивает, что самовлюбленность хозяина Белого дома не позволяет ему здраво смотреть на вещи и принимать решения, исходя из складывающейся ситуации или руководствуясь четкой стратегией.

Известно, что младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивался запрета на издание книги. Суд в американском городе Покипси, штат Нью-Йорк, изначально удовлетворил его иск и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что издательство Simon and Schuster уже напечатало и отправило заказчикам более 600 тысяч экземпляров книги. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что книга племянницы президента США содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.

Книга родственницы главы государства "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) поступила в продажу во вторник, 14 июля.

Отметим, что недавно в США увидела свет новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой The Washington Post Мэри Джордан.

