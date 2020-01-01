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СМИ сообщили о смерти последнего генсека Чехословакии

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Политик был отстранен от власти в 1989 году, в Чехии против него возбуждались дела о государственной измене и о смертях погибших сограждан, пытавшихся перебраться на Запад.
Бывший генеральный секретарь ЦК КПЧ Милош Якеш
Бывший генеральный секретарь ЦК КПЧ Милош Якеш
Profimedia

Последний генеральный секретарь Компартии Чехословакии Милош Якеш скончался на 98-м году жизни. Об этом, во вторник, 14 июля, сообщает CNN Prima News со ссылкой на два источника.

Его похороны прошли в одном из крематориев Праги в районе Мотол без участия общественности, передал телеканал.

Якеш родился в 1922 году в бедной семье в деревне Ческе Халупы, в 1945-м вступил в Компартию и быстро сделал партийную карьеру, учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в Москве. В период Пражской весны 1968 года занимал консервативные позиции, поддержал ввод в Чехословакию войск Варшавского договора.

Якеш находился во главе Компартии Чехословакии с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года. Впоследствии он ушел с политической сцены после событий 17 ноября 1989 года, известных как Бархатная революция.

После отстранения от власти Якеш продолжал критиковать первого президента Чехии Вацлава Гавела. 

В ноябре 2019 года он сказал, что по-прежнему считает события Бархатной революции контрреволюционным переворотом, приведшим к разгрому социализма. После его смерти последним оставшимся в живых бывшим лидером стран советского блока остался бывший генсек ЦК КПСС, 89-летний Михаил Горбачев.

Ранее в предместье Рима был похоронен итальянский композитор Эннио Морриконе. В последний путь его провожали только самые близкие под музыку, написанную им для фильма Миссия.

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Теги: смерть, Чехия, КПСС, генеральный секретарь
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Источник: korrespondent.net

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