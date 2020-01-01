СМИ сообщили о смерти последнего генсека Чехословакии

Политик был отстранен от власти в 1989 году, в Чехии против него возбуждались дела о государственной измене и о смертях погибших сограждан, пытавшихся перебраться на Запад.

Последний генеральный секретарь Компартии Чехословакии Милош Якеш скончался на 98-м году жизни. Об этом, во вторник, 14 июля, сообщает CNN Prima News со ссылкой на два источника.

Его похороны прошли в одном из крематориев Праги в районе Мотол без участия общественности, передал телеканал.

Якеш родился в 1922 году в бедной семье в деревне Ческе Халупы, в 1945-м вступил в Компартию и быстро сделал партийную карьеру, учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в Москве. В период Пражской весны 1968 года занимал консервативные позиции, поддержал ввод в Чехословакию войск Варшавского договора.

Якеш находился во главе Компартии Чехословакии с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года. Впоследствии он ушел с политической сцены после событий 17 ноября 1989 года, известных как Бархатная революция.

После отстранения от власти Якеш продолжал критиковать первого президента Чехии Вацлава Гавела.

В ноябре 2019 года он сказал, что по-прежнему считает события Бархатной революции контрреволюционным переворотом, приведшим к разгрому социализма. После его смерти последним оставшимся в живых бывшим лидером стран советского блока остался бывший генсек ЦК КПСС, 89-летний Михаил Горбачев.

Ранее в предместье Рима был похоронен итальянский композитор Эннио Морриконе. В последний путь его провожали только самые близкие под музыку, написанную им для фильма Миссия.

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