Human Rights Watch призвала Украину расследовать угрозы журналистке

Журналистка получает сообщения с угрозами расправы в Facebook, где разместили ее личные данные, включая домашний адрес, фото ее дома и фото пятилетнего сына.

Организация Human Rights Watch призвала власти Украины обеспечить безопасность основателю издания "Запрет" Екатерине Сергацковой из-за угроз убийства.

"Журналистам не нужно бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинская власть должна немедленно расследовать эти угрозы и гарантировать безопасность Сергацковой и ее семьи. Украинское правительство защищать журналистов, когда им угрожают и преследуют, в том числе, когда это преследование происходит в сети", - обратился к украинской власти директор HRW в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Журналистка сообщила, что она связалась с адвокатом, чтобы подать заявление в полицию.

Также, по ее словам, ранее она уже получала угрозы в интернете, особенно в связи с расследованием работы украинских спецслужб.

Ранее Национальный союз журналистов Украины за 6 месяцев 2020 зафиксировал 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ.

Также, в Киеве Подольский райсуд признал недостоверным и нарушающим личные неимущественные права Игоря Гладковского-младшего расследование Bihus.Info о хищениях в оборонке.

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