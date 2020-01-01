До 60 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Столкновение пассажирского и грузового составов произошло недалеко от Праги, рядом со станцией Чески-Брод.

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек АР

Вечером во вторник, недалеко от чешской столицы Праги столкнулись два поезда - пассажирский и грузовой, в результате пострадали около 60 человек. Об этом, в среду, 15 июля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.

Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги.

Согласно поступившим данным, пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой состав.

В региональной службе спасения рассказали информагентству, что ранеными могут быть до 60 пассажиров. Пострадавших уже госпитализировали.

В настоящее время железнодорожные пути, соединяющие Прагу с востоком Чехии, закрыты.

Причина аварии расследуется.

Напомним, в Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками. По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet