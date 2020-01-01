До 60 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Вечером во вторник, недалеко от чешской столицы Праги столкнулись два поезда - пассажирский и грузовой, в результате пострадали около 60 человек. Об этом, в среду, 15 июля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.
Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги.
Согласно поступившим данным, пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой состав.
В региональной службе спасения рассказали информагентству, что ранеными могут быть до 60 пассажиров. Пострадавших уже госпитализировали.
В настоящее время железнодорожные пути, соединяющие Прагу с востоком Чехии, закрыты.
Причина аварии расследуется.
Напомним, в Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками. По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet