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До 60 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

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Столкновение пассажирского и грузового составов произошло недалеко от Праги, рядом со станцией Чески-Брод.
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
АР

Вечером во вторник, недалеко от чешской столицы Праги столкнулись два поезда - пассажирский и грузовой, в результате пострадали около 60 человек. Об этом, в среду, 15 июля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.

Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги. 

Согласно поступившим данным, пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой состав.

В региональной службе спасения рассказали информагентству, что ранеными могут быть до 60 пассажиров. Пострадавших уже госпитализировали.

 

В настоящее время железнодорожные пути, соединяющие Прагу с востоком Чехии, закрыты.

Причина аварии расследуется.

Напомним, в Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками. По меньшей мере 29 пакистанских паломников погибли.

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Теги: Поезд, Чехия, авария, авария на железнодорожном транспорте
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Источник: korrespondent.net

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