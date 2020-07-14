Эрдоган назвал перевод Святой Софии в мечеть "исправлением ошибки"

Айя-Софию будут и дальше оберегать, как объект культурного наследия, заверил президент Турции.

Турецкие власти, изменив статус собора Святой Софии на мечеть Айя-София, исправили допущенную в 1935 году историческую ошибку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, во вторник, 14 июля, сообщает РИА Новости.

"Мы исполнили волю 83 млн граждан Турции. В 1934 году ее превратили в музей. Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право", - добавил президент.

Эрдоган подчеркнул, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея.

"У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий - наоборот, есть уважение. У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман", - заключил турецкий президент, отметив, что власти продолжат следить за сохранностью Айя-Софии "как за сокровищем".

Статус Айя-Софии в качестве государственного музея был утвержден правительственным решением 24 ноября 1934 года, подписанным основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком.

Государственный совет Турции 10 июля этого года отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Собор Святой Софии, построенный в VI веке и являющийся памятником византийского зодчества, в 1985 году был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ряд европейских стран осудил это решение. Они сочли такой шаг вызовом всему миру.

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