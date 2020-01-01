Протесты в Беларуси: число задержанных превысило 230

Больше всего задержанных в Минске - 188 человек, также есть задержанные на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

Белорусские силы безопасности задержали свыше 230 участников протестных акций. Об этом в среду, 15 июля, сообщила правозащитная организация Весна. Больше всего задержанных в Минске - 188 человек. Также есть задержанные на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно. Как сообщалось, в Беларуси в ходе несанкционированных акций протеста, начавшихся после отказа Центризбиркома регистрировать двух оппозиционных кандидатов в президенты, начались задержания и столкновения с милицией. Евросоюз раскритиковал официальные власти Беларуси за отказ регистрировать оппозиционеров на президентских выборах. По мнению официального Брюсселя, президент страны Александр Лукашенко не обеспечил содержательные и конкурентные политические соревнования. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент