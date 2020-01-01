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Протесты в Беларуси: число задержанных превысило 230

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Больше всего задержанных в Минске - 188 человек, также есть задержанные на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.
 
Белорусские силы безопасности задержали свыше 230 участников протестных акций. Об этом в среду, 15 июля, сообщила правозащитная организация Весна.
 
Больше всего задержанных в Минске - 188 человек. Также есть задержанные на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.
 
 
Как сообщалось, в Беларуси в ходе несанкционированных акций протеста, начавшихся после отказа Центризбиркома регистрировать двух оппозиционных кандидатов в президенты, начались задержания и столкновения с милицией.
 
Евросоюз раскритиковал официальные власти Беларуси за отказ регистрировать оппозиционеров на президентских выборах. По мнению официального Брюсселя, президент страны Александр Лукашенко не обеспечил содержательные и конкурентные политические соревнования.

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Теги: Беларусь, протесты, полиция, протест, задержание, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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