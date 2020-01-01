НАТО требует от Украины реформ
Военно-политический блок хочет видеть в Украине защиту прав инвесторов и работу судебной власти.
Полноправное членство Украины в НАТО возможно только после проведения ее властями реформ. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников в эфире Украинского радио.
"Для этого нужно провести комплексные реформы, сосредоточившись на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, которые позволят ей достичь полной оперативной совместимости с Альянсом", - сказал он.
В частности, речь идет о реформах в секторе безопасности и обороны, включая выполнение принятого в 2018 году закона О национальной безопасности Украины, уточнил представитель НАТО.
"Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта О государственной тайне и О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки, а также реформу оборонно-технического комплекса", - пояснил Винников.
Он также подчеркнул необходимость судебной реформы и системной борьбы против коррупции. Кроме того, для получения полноправного членства Украина должна провести комплексные реформы в экономике, по словам представителя НАТО.
"Для бизнеса очень важно, чтобы в стране работала судебная власть и чтобы инвесторы были защищены", - отметил Винников.
Напомним, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые сделали значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.
Ранее посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Украина может стать членом НАТО "в правильный момент".
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