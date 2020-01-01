НАТО требует от Украины реформ

Военно-политический блок хочет видеть в Украине защиту прав инвесторов и работу судебной власти.

В НАТО напомнили Украине про закон О национальной безопасности korrespondent.net

Полноправное членство Украины в НАТО возможно только после проведения ее властями реформ. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников в эфире Украинского радио.

"Для этого нужно провести комплексные реформы, сосредоточившись на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, которые позволят ей достичь полной оперативной совместимости с Альянсом", - сказал он.

В частности, речь идет о реформах в секторе безопасности и обороны, включая выполнение принятого в 2018 году закона О национальной безопасности Украины, уточнил представитель НАТО.

"Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта О государственной тайне и О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки, а также реформу оборонно-технического комплекса", - пояснил Винников.

Он также подчеркнул необходимость судебной реформы и системной борьбы против коррупции. Кроме того, для получения полноправного членства Украина должна провести комплексные реформы в экономике, по словам представителя НАТО.

"Для бизнеса очень важно, чтобы в стране работала судебная власть и чтобы инвесторы были защищены", - отметил Винников.

Напомним, 12 июня Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Новый статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые сделали значительный вклад в операции и миссии под руководством альянса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet