В США вакцину от коронавируса испытают на 30 тысячах человек

Вторая доза вакцины компании Moderna вакцины вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов

В США экспериментальная вакцина против коронавируса COVID-19 компании Moderna смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Теперь ее испытают на 30 тысячах человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на журнал New England Journal of Medicine в среду, 15 июля.

Исследование показало, что некоторые антитела были произведены уже после одной дозы вакцины. Но через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19".

Указано, что наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.

Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.

Ранее в России заявили о завершении испытаний вакцины от коронавируса. Тогда отмечалось, что российские ученые сумели доказать, что их вакцина безопасна для здоровья человека.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что украинской вакцины против COVID-19 не будет.

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