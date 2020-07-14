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ЕС разрешил лекарства с ГМО против коронавируса

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Указанные исключения сделаны временно, на период эпидемии коронавируса, пояснили в Совете ЕС.
Продажа лекарств с ГМО, как и ранее будет возможна только после получения специальных разрешений от Еврокомиссии
Продажа лекарств с ГМО, как и ранее будет возможна только после получения специальных разрешений от Еврокомиссии
 
Совет ЕС разрешил испытания вакцин и лекарств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
 
Тестирование препаратов с ГМО можно будет проводить начиная с 18 июля без предварительной оценки их возможного воздействия на окружающую среду.
 
Указанные исключения сделаны временно, на период эпидемии коронавируса – с целью ускоренного получения необходимых для его лечения препаратов, пояснили в Совете ЕС.
 
При этом продажа лекарств с ГМО, как и ранее будет возможна только после получения специальных разрешений от уполномоченных органов Еврокомиссии.
 
Напомним, ранее в Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Novavax.

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Теги: ЕС, вакцина, эпидемия, лекарства, ГМО, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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