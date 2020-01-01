Трамп утвердил санкции "за Гонконг"

Кроме введения санкций закон отменяет торговые преференции для Гонконга. В Пекине пообещали ответить.

Трамп ввел санкции против Китая за ситуацию вокруг Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон против китайских чиновников, причастных к ограничению свободы Гонконга.

Он пояснил, что речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Территория лишится торговых преференций и возможности получать американские технологии.

В свою очередь, в МИД Китая заявили, что подход США к политике КНР в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.

"Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнули в ведомстве.

В заявлении говорится, что "Китай намерен твердо защищать суверенитет и безопасность страны", противостоять внешнему вмешательству в дела Гонконга.

"Чтобы защитить свои законные интересы, китайская сторона даст необходимый ответ и введет санкции в отношении соответствующих лиц и организаций в США", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 июня Пекин принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, после чего документ сразу вступил в силу – без предварительной публикации.

Гонконгские активисты выступили против законодательного акта. Полиция разогнала их водометами.

Позже соцсети и интернет-компании отказались передавать данные властям Гонконга.

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