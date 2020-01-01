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Трамп утвердил санкции "за Гонконг"

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Кроме введения санкций закон отменяет торговые преференции для Гонконга. В Пекине пообещали ответить.
Трамп ввел санкции против Китая за ситуацию вокруг Гонконга
Трамп ввел санкции против Китая за ситуацию вокруг Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон против китайских чиновников, причастных к  ограничению свободы Гонконга.

Он пояснил, что речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Территория лишится торговых преференций и возможности получать американские технологии.

В свою очередь, в МИД Китая заявили, что подход США к политике КНР в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.

"Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнули в ведомстве.

В заявлении говорится, что "Китай намерен твердо защищать суверенитет и безопасность страны", противостоять внешнему вмешательству в дела Гонконга.

"Чтобы защитить свои законные интересы, китайская сторона даст необходимый ответ и введет санкции в отношении соответствующих лиц и организаций в США", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 июня Пекин принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, после чего документ сразу вступил в силу – без предварительной публикации.

Гонконгские активисты выступили против законодательного акта. Полиция разогнала их водометами.

Позже соцсети и интернет-компании отказались передавать данные властям Гонконга.

 

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Теги: Китай, Трамп, санкции, Гонконг, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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