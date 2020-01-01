США сократили военную группировку в Афганистане

Военные базы, на которых размещались выведенные подразделения армии США, сейчас переданы афганскому правительству.

Многолетнее присутствие военного контингента США не помогло восстановить мир в Афганистане anews.az

Численность военнослужащих США в Афганистане сократилась до немногим более восьми тыс. человек. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Войска выведены в соответствии с соглашением между Вашингтоном и афганским экстремистским движением Талибан, напомнил Хоффман.

"В соответствии с этим соглашением США согласились сократить свои силы в Афганистане до 8600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство", - подчеркнул он.

По словам представителя Пентагона, пять военных баз, на которых размещались выведенные подразделения армии США, сейчас переданы афганскому правительству.

Как сообщалось, 5 июня военные США впервые после начала перемирия атаковали талибов. Американская авиация нанесла два удара по позициям экстремистов в провинциях Фарах и Кандагар.

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