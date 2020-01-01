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США сократили военную группировку в Афганистане

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Военные базы, на которых размещались выведенные подразделения армии США, сейчас переданы афганскому правительству.
Многолетнее присутствие военного контингента США не помогло восстановить мир в Афганистане
Многолетнее присутствие военного контингента США не помогло восстановить мир в Афганистане
anews.az
 
Численность военнослужащих США в Афганистане сократилась до немногим более восьми тыс. человек. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
 
 
Войска выведены в соответствии с соглашением между Вашингтоном и афганским экстремистским движением Талибан, напомнил Хоффман.
 
"В соответствии с этим соглашением США согласились сократить свои силы в Афганистане до 8600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство", - подчеркнул он.
 
По словам представителя Пентагона, пять военных баз, на которых размещались выведенные подразделения армии США, сейчас переданы афганскому правительству.
 
Как сообщалось, 5 июня военные США впервые после начала перемирия атаковали талибов. Американская авиация нанесла два удара по позициям экстремистов в провинциях Фарах и Кандагар. 

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Теги: Афганистан, США, Талибан, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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