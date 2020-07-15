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В Египте загорелась нефть на шоссе, есть жертвы

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Нефть из разрыва нефтепровода разлилась на проезжую часть автомагистрали и загорелась от интенсивного движения автомобилей.

В Египте в районе Каира из-за разрыва нефтепровода Шукаир-Мостород произошло масштабное возгорание топлива на шоссе, пострадали 17 человек. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что нефть разлилась из разорванного трубопровода на проезжую часть и загорелась от интенсивного движения. Пламя распространилось на большую территорию, загорелись десятки машин, пострадали 17 человек.

Пожар уничтожил около 20 автомобилей, брошенных на шоссе спасавшимися людьми.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пропали без вести после того, как на нефтепроводе на юге Нигерии произошла утечка нефти и взрыв, что вызвало панику среди местного населения.

Также сообщалось, что в Сумской области произошел разлив нефти в результате разгерметизации нефтепровода.

 

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Теги: Египет, видео, пожар, нефтепровод
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Источник: korrespondent.net

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