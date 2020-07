В Египте загорелась нефть на шоссе, есть жертвы

В Египте в районе Каира из-за разрыва нефтепровода Шукаир-Мостород произошло масштабное возгорание топлива на шоссе, пострадали 17 человек. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что нефть разлилась из разорванного трубопровода на проезжую часть и загорелась от интенсивного движения. Пламя распространилось на большую территорию, загорелись десятки машин, пострадали 17 человек.

Пожар уничтожил около 20 автомобилей, брошенных на шоссе спасавшимися людьми.

Authorities say at least 17 people were injured after a ruptured crude oil pipeline ignited a massive fire on a desert highway in Egypt. https://t.co/Z7E4h9gJXA pic.twitter.com/NbUYlq80SN