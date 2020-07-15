Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Президент США возлагает на китайскую сторону ответственность за мировую эпидемию коронавируса.

Трамп не заинтересован в новых переговорах с Китаем

США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.

Трамп имел в виду мировую эпидемию коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань. Ранее он неоднократно заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что связанные с коронавирусом иски Вашингтона против Пекина лишены правовой основы и растаптывают международное право.

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