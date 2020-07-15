Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Комментариев: 2
Президент США возлагает на китайскую сторону ответственность за мировую эпидемию коронавируса.
Трамп не заинтересован в новых переговорах с Китаем
Трамп не заинтересован в новых переговорах с Китаем
 
США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
 
 
"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.
 
Трамп имел в виду мировую эпидемию коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань. Ранее он неоднократно заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.
 
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что связанные с коронавирусом иски Вашингтона против Пекина лишены правовой основы и растаптывают международное право.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Бигсэм    15.07.2020, 12:01
Оценка:  +2
Бигсэм
Думается, Трамп слишком много на себя взял, не поднять ему этот вес.
Lyonya-Space    15.07.2020, 11:51
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Детская психотравма даёт о себе знать.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь