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Ученые доказали передачу COVID от беременной к ребенку

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Не более 1% или 2% среди тысяч новорожденных от больных матерей дали положительный тест на заболевание.
 
Специалисты в ходе исследований выяснили, что новый коронавирус (COVID-19) может передаваться от беременной женщины к плоду. Об этом сообщает глава группы ученых и доктор из парижского госпиталя им. Антуана Беклера Даниэле Де Лука, пишет AFP.
 
"Мы выявили, что передача (коронавируса - ред.) от матери к плоду через плацента возможна в течение последних недель беременности", - утверждает он.
 
По словах исследователей, в начале марта в больницу им. Антуана Беклера прибыла беременная женщина с коронавирусом. У нее с помощью кесарева сечения родился мальчик.
 
Спустя сутки после появления на свет у ребенка начались появляться симптомы COVID-19 и аномалии в мозге.
 
Однако, через три недели новорожденный мальчик самостоятельно почти полностью выздоровел, а через три месяца выздоровела и его мать.
 
Профессор Оксфордского университета Мариана Найт говорит, что среди тысяч новорожденных от женщин с коронавирусом не более 1% или 2% дали положительный тест на заболевание. 
 
Напомним, ООН предоставила рекомендации беременным женщинам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
 
Позже МОЗ дал рекомендации беременным с подозрением на COVID-19.

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Теги: ученые, беременность, исследования, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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