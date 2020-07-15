Ученые доказали передачу COVID от беременной к ребенку

Не более 1% или 2% среди тысяч новорожденных от больных матерей дали положительный тест на заболевание.

Специалисты в ходе исследований выяснили, что новый коронавирус (COVID-19) может передаваться от беременной женщины к плоду. Об этом сообщает глава группы ученых и доктор из парижского госпиталя им. Антуана Беклера Даниэле Де Лука, пишет AFP.

"Мы выявили, что передача (коронавируса - ред.) от матери к плоду через плацента возможна в течение последних недель беременности", - утверждает он.

По словах исследователей, в начале марта в больницу им. Антуана Беклера прибыла беременная женщина с коронавирусом. У нее с помощью кесарева сечения родился мальчик.

Спустя сутки после появления на свет у ребенка начались появляться симптомы COVID-19 и аномалии в мозге.

Однако, через три недели новорожденный мальчик самостоятельно почти полностью выздоровел, а через три месяца выздоровела и его мать.

Профессор Оксфордского университета Мариана Найт говорит, что среди тысяч новорожденных от женщин с коронавирусом не более 1% или 2% дали положительный тест на заболевание.

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