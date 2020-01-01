МН17: появились подробности иска Нидерландов к РФ

Нидерланды подадут иск к России в ЕСПЧ по нарушению трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Власти Нидерландов предоставили новую информацию об иске против России в ЕСПЧ по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17, сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, пишет Укринформ.

"Также было предоставлено уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ", - рассказал он.

Посол уточнил, что в иске идет о нарушении РФ трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного после признания лица виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 указывает, что каждый, чьи права и свободы, признанные в Конвенции, нарушены, имеет право на эффективную юридическую защиту в национальном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, которые осуществляли свои официальные полномочия.

"Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбития самолета, вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам", - отметил Ченцов.

Напомним, Нидерланды приобщат иск правительства к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

В ответ на это в РФ заявили, что рейс МН17 был сбит над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.

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