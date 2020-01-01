В Германии обнаружили рефрижератор с 31 мигрантом

Нелегалы прятались за поддонами с фруктами и овощами. У автомобиля была турецкая регистрация.

Пока нет данных о том, откуда приехали мигранты

Сотрудники таможни на границе Германии с Чехией обнаружили грузовик-рефрижератор, внутри которого находился 31 нелегал. Об этом сообщает DW в среду, 15 июля.

Указано, что мигранты прятались за поддонами с фруктами и овощами. Власти заявили, что записали личную информацию водителя грузовика и людей.

Автомобиль имел турецкую регистрацию. Откуда приехали мигранты, не сообщается.

Немецкое агентство, которое предоставляет материально-техническую и гуманитарную поддержку органам безопасности и неправительственным организациям, также присутствовало на месте происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в Северной Македонии у южной границы с Грецией обнаружили в грузовике 211 мигрантов, в том числе 63 несовершеннолетних. Они были гражданами Бангладеш и Пакистана.

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