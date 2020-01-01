Нагорный Карабах: СМИ назвали потери за третий день боев

За три дня боев с обеих сторон убиты не менее 16 человек, в том числе 11 за минувшие сутки.

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации вооруженного конфликта Minval.az

Корреспондент