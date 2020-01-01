Нагорный Карабах: СМИ назвали потери за третий день боев
За три дня боев с обеих сторон убиты не менее 16 человек, в том числе 11 за минувшие сутки.
В ходе вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана 14 июля обе стороны понесли потери. Об этом в среду, 15 июля, сообщило радио Свобода.
По его данным, убиты семь азербайджанских военных, включая генерала, а так же четверо армянских солдат и офицеров погибли. За три дня боев с обеих сторон убиты не менее 16 человек.
Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной территории.
Также сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана утром в понедельник возобновили обстрел позиций армянских военных.
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