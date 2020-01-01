Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мальдивы открылись для туристов

Комментариев: 0
В столичном аэропорту 15 июля приземлился первый с 27 марта коммерческий самолет, на борту которого находилось 107 иностранных туристов.
До 1 августа отдых будет доступен только на необитаемых островах Мальдив
До 1 августа отдых будет доступен только на необитаемых островах Мальдив
instagram.com/thenautilusisland
 
Власти Мальдив возобновили международное авиасообщение и прием отдыхающих с 15 июля. Об этом сообщило министерство туризма страны. 
 
 
По его данным, 15 июля в столичном аэропорту приземлился первый с 27 марта коммерческий пассажирский самолет, на борту которого находилось 107 иностранных туристов.
 
Прибывающие на отдых не будут предоставлять результаты теста на коронавирус и проходить карантин. От них требуется заполнить декларацию о состоянии здоровья и измерить температуру. 
 
Исключением станут туристы с явными симптомами COVID-19. Вместе с тем прием отдыхающих сейчас разрешен только примерно в 40 отелях, расположенных на необитаемых островах.
 
Возобновление работы отелей на обитаемых островах Мальдив планируется с 1 августа.
 
Напомним, 24 июня президент островного государства Ибрагим Солих заявил, что Мальдивские острова открываются для туристов с 15 июля. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: отдых, Мальдивы, курорт, курорты, летний отдых за границей, летний отдых
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь