Мальдивы открылись для туристов

В столичном аэропорту 15 июля приземлился первый с 27 марта коммерческий самолет, на борту которого находилось 107 иностранных туристов.

До 1 августа отдых будет доступен только на необитаемых островах Мальдив instagram.com/thenautilusisland

Власти Мальдив возобновили международное авиасообщение и прием отдыхающих с 15 июля. Об этом сообщило министерство туризма страны.

По его данным, 15 июля в столичном аэропорту приземлился первый с 27 марта коммерческий пассажирский самолет, на борту которого находилось 107 иностранных туристов.

Прибывающие на отдых не будут предоставлять результаты теста на коронавирус и проходить карантин. От них требуется заполнить декларацию о состоянии здоровья и измерить температуру.

Исключением станут туристы с явными симптомами COVID-19. Вместе с тем прием отдыхающих сейчас разрешен только примерно в 40 отелях, расположенных на необитаемых островах.

Возобновление работы отелей на обитаемых островах Мальдив планируется с 1 августа.

Напомним, 24 июня президент островного государства Ибрагим Солих заявил, что Мальдивские острова открываются для туристов с 15 июля.

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