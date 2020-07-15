У Путина признали, что имеют влияние на “ЛДНР”
В Кремле публично признались, что власти РФ имеют влияние на самопровозглашенные террористические "ЛДНР" на оккупированном Донбассе.
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Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН.
При этом Песков утверждает, Кремль ничего не знает об эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле прокомментируют убийство боевиками украинского военного медика и усилении обстрелов.
Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом… Сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики, - сказал Песков.
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Напомним, в зоне ООС погибли сразу двое бойцов ВСУ. Новая неделя на Донбассе началась с двойной трагедии.