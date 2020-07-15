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У Путина признали, что имеют влияние на “ЛДНР”

Комментариев: 3
Песков сделал заявление.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
EPA/UPG

В Кремле публично признались, что власти РФ имеют влияние на самопровозглашенные террористические "ЛДНР" на оккупированном Донбассе.

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Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН.

При этом Песков утверждает, Кремль ничего не знает об эскалации ситуации на линии соприкосновения.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле прокомментируют убийство боевиками украинского военного медика и усилении обстрелов.

Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом… Сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики, - сказал Песков.

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Напомним, в зоне ООС погибли сразу двое бойцов ВСУ. Новая неделя на Донбассе началась с двойной трагедии.

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Теги: Песков, Путин, война на Донбассе
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Комментариев (3)
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navigator2    15.07.2020, 14:59
Оценка:  +1
navigator2
п...дун рижий
Shiko    15.07.2020, 14:46
Оценка:  +3
Shiko
Письков, как обычно, "несет пургу"))
buba-24    15.07.2020, 14:36
Оценка:  +4
buba-24
как сьехал красиво- мол на ордло влияние не имеем,а на респеубликивлиям
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