У Путина признали, что имеют влияние на “ЛДНР”

Песков сделал заявление.

В Кремле публично признались, что власти РФ имеют влияние на самопровозглашенные террористические "ЛДНР" на оккупированном Донбассе.

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Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН.

При этом Песков утверждает, Кремль ничего не знает об эскалации ситуации на линии соприкосновения.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле прокомментируют убийство боевиками украинского военного медика и усилении обстрелов.

Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом… Сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики, - сказал Песков.

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Напомним, в зоне ООС погибли сразу двое бойцов ВСУ. Новая неделя на Донбассе началась с двойной трагедии.