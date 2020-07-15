В Польше жестоко убили гражданку Украины

В преступлении подозревается задержанный 45-летний гражданин Молдовы. Ему грозит пожизненное заключение.

В Польше совершено убийство 26-летней гражданки Украины. Трагедия произошла накануне в городе Пулавы, сообщает полиция Люблинского воеводства в среду, 15 июля.

Указано, что вчера утром дежурный полиции получил уведомление о том, что на улице 6 августа в Пулавах мужчина тянет женщину в многоквартирный дом. Профилактический патруль оперативно прибыл на место и обнаружил в квартире окровавленную женщину. При этом правоохранители задержали на первом этаже здания мужчину, который мог быть причастен к инциденту.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и вскоре она скончалась в больнице. Правоохранители выяснили, что погибшая – 26-летняя гражданка Украины, которая некоторое время живет и работает в Пулавах.

В ее убийстве подозревается задержанный 45-летний гражданин Молдовы. Мотив преступления пока не известен. Мужчине грозит пожизненное заключение.

В свою очередь издание Район. Владимир-Волынский сообщает, что погибшая проживала в городе Владимир-Волынский Волынской области.

Ранее в Польше драка двух украинцев закончилась убийством одного из них. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков.

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