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В Польше жестоко убили гражданку Украины

Комментариев: 4
В преступлении подозревается задержанный 45-летний гражданин Молдовы. Ему грозит пожизненное заключение.
Мотив преступления пока не известен
Мотив преступления пока не известен
lubelska.policja.gov.pl

В Польше совершено убийство 26-летней гражданки Украины. Трагедия произошла накануне в городе Пулавы, сообщает полиция Люблинского воеводства в среду, 15 июля.

Указано, что вчера утром дежурный полиции получил уведомление о том, что на улице 6 августа в Пулавах мужчина тянет женщину в многоквартирный дом. Профилактический патруль оперативно прибыл на место и обнаружил в квартире окровавленную женщину. При этом правоохранители задержали на первом этаже здания мужчину, который мог быть причастен к инциденту.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и вскоре она скончалась в больнице. Правоохранители выяснили, что погибшая – 26-летняя гражданка Украины, которая некоторое время живет и работает в Пулавах.

В ее убийстве подозревается задержанный 45-летний гражданин Молдовы. Мотив преступления пока не известен. Мужчине грозит пожизненное заключение.

В свою очередь издание Район. Владимир-Волынский сообщает, что погибшая проживала в городе Владимир-Волынский Волынской области.

Ранее в Польше драка двух украинцев закончилась убийством одного из них. Трагедия произошла во время распития спиртных напитков.

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Теги: Украина, Польша, убийства, Молдова, женщина, убийство, украинка, украинки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Джо-кер    15.07.2020, 14:57
Оценка:  0
Джо-кер
СерыйКыць-ишак долбаный путинский. Имею тебя в рот))).
СерыйКыць    15.07.2020, 14:19
Оценка:  -3
СерыйКыць
Не она первая,не она последняя...
wr777    15.07.2020, 14:23
Оценка:  +1
wr777
Ты следующий !
СерыйКыць    15.07.2020, 14:28
Оценка:  -2
СерыйКыць
Только сначала на твоей могиле через 30 лет после того как тебя зароют,спляшу.
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