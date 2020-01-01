Стали известны подробности смерти внука Элвиса Пресли

Обстоятельства смерти внука Элвиса Пресли чем-то похожи на то, как скончался сам легендарный исполнитель.

Бенджамин Кио, внук легендарного Элвиса Пресли, совершил самоубийство 12 июля. Вскрытие его тела показало, что причиной смерти стало "проникающее ранение дробовика", пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что 27-летний Кио ушел из жизни в ванной комнате особняка его матери. Он, сидя на унитазе, засунул в рот ружье и выстрелил.

Обстоятельства смерти внука Элвиса Пресли похожи на смерть короля рок-н-ролла. Знаменитый певец также был обнаружен в ванной. Считалось, что он сидел на унитазе, а потом, потеряв сознание, упал на пол. Однако позже стало известно, что музыкант скончался от большой дозы медикаментов.

Мать Бенджамина Лиза Мария, дочь Элвиса Пресли, родила его в 1992 году от исполнителя Дэнни Кио.

Бенджамин был музыкантом. Он вел достаточно закрытый образ жизни и всячески старался держаться подальше от светских тусовок.

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