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Стали известны подробности смерти внука Элвиса Пресли

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Обстоятельства смерти внука Элвиса Пресли чем-то похожи на то, как скончался сам легендарный исполнитель.
Бенджамин с матерью
Бенджамин с матерью
Instagram/lisampresley

Бенджамин Кио, внук легендарного Элвиса Пресли, совершил самоубийство 12 июля. Вскрытие его тела показало, что причиной смерти стало "проникающее ранение дробовика", пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что 27-летний Кио ушел из жизни в ванной комнате особняка его матери. Он, сидя на унитазе, засунул в рот ружье и выстрелил.

Обстоятельства смерти внука Элвиса Пресли похожи на смерть короля рок-н-ролла. Знаменитый певец также был обнаружен в ванной. Считалось, что он сидел на унитазе, а потом, потеряв сознание, упал на пол. Однако позже стало известно, что музыкант скончался от большой дозы медикаментов.

Мать Бенджамина Лиза Мария, дочь Элвиса Пресли, родила его в 1992 году от исполнителя Дэнни Кио.

Бенджамин был музыкантом. Он вел достаточно закрытый образ жизни и всячески старался держаться подальше от светских тусовок.

Также Korrespondent.net писал, что умер ведущий шоу Разрушители легенд Грант Имахара
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Напомним, что в США застрелили известного рэпера. У музыканта остались двое детей.
 

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Теги: США, самоубийство, суицид, самоубийца, Элвис Пресли, внук
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Источник: korrespondent.net

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