Лукашенко за 26 лет президентства не купил ни жилья, ни авто

Согласно документу, у белорусского лидера так же нет в собственности, гаражей, земельных участков, дач, мотоциклов, катеров, яхт, другого недвижимого и движимого имущества.

Доход Лукашенко за 2019 год составил 117 тыс белорусских руб (1,314 млн грн)

Президент Беларуси Александр Лукашенко задекларировал отсутствие домов, квартир и автомобилей у него в собственности. Об этом свидетельствует его декларация о доходах и имуществе, поданная в Центральную избирательную комиссию и опубликованная в среду, 15 июля, изданием Советская Беларусь.

Согласно документу, у белорусского лидера так же нет в собственности, гаражей, земельных участков, дач, мотоциклов, катеров, яхт, другого недвижимого и движимого имущества.

Доход Лукашенко за 2019 год составил 117 тыс. белорусских руб. (1,314 млн грн). Доход его жены Галины Лукашенко составил 5,5 тыс. руб. (62 тыс. грн).

Жене Лукашенко принадлежит жилой дом площадью 196 м2 и земельный участок 1498 м2 в Шклове, половина дома в селе Большой Межник Шкловского района площадью 54 м2.

Среди прочего имущества жены Лукашенко указал 56 акций Шкловского маслодельного завода.

Напомним, на предстоящих 9 августа президентских выборах в Беларуси будут участвовать пять кандидатов. Ряд оппозиционных кандидатов Центризбирком отказался зарегистрировать.

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