На острове Тенерифе пропало электричество

Причины масштабного отключения электричества пока неизвестны. В некоторых районах электроснабжение уже восстановили.

На испанском острове Тенерифе в среду, 15 июля, произошел блэкаут, сообщили в Twitter местные власти.

Отмечается, что в некоторых районах острова электроснабжение постепенно восстанавливается.

Как сообщила в Twitter компания Red Electrica, к настоящему моменту специалисты смогли на 20% восстановить электроснабжение на острове.

Причина случившегося не уточняется.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже случалась в сентябре прошлого года.

Напомним, на утро 15 июля без электроснабжения были 57 населенных пунктов в Сумской области. Причина - сильный ветер и дождь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet