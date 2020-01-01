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На острове Тенерифе пропало электричество

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Причины масштабного отключения электричества пока неизвестны. В некоторых районах электроснабжение уже восстановили.
Электроснабжение начали восстанавливать
Электроснабжение начали восстанавливать

На испанском острове Тенерифе в среду, 15 июля, произошел блэкаут, сообщили в Twitter местные власти.

Отмечается, что в некоторых районах острова электроснабжение постепенно восстанавливается.

Как сообщила в Twitter компания Red Electrica, к настоящему моменту специалисты смогли на 20% восстановить электроснабжение на острове.

Причина случившегося не уточняется.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже случалась в сентябре прошлого года.

Напомним, на утро 15 июля без электроснабжения были 57 населенных пунктов в Сумской области. Причина - сильный ветер и дождь.

 

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Теги: Испания, острова, Тенерифе, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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