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Темнокожего комика уволили с телеканала за антисемитизм

Комментариев: 2
Телекорпорация прекратила сотрудничество с известным актером из-за его антисемитских высказываний. Сам он вину не признал и извиняться отказался.
Ник Кэннон - бывший муж певицы Мэрайи Кери
Ник Кэннон - бывший муж певицы Мэрайи Кери
Peopletalk

Темнокожий американский актер, комик и рэпер Ник Кэннон попал в скандал за разжигание ненависти к белым людям и за то, что назвал афроамериканцев "настоящими евреями". Знаменитость уволили из медиакорпорации ViacomCBS, пишет The New York Times.

В своем подкасте Cannon’s Class во время беседы с бывшим участником группы Public Enemy Профессором Гриффом 39-летний шоумен вспомнил о еврейской династии банкиров Ротшильдов. Кэннон упрекнул их в тотальном контроле "всего, даже за пределами Америки".

Также он назвал "настоящими евреями" темнокожих, упрекнул белых в отсутствии эмпатии и добавил, что белые люди - это неполноценные темнокожие.

Представители ViacomCBS заявили, что знаменитость уволен с MTV, где он вел программу Дикий отрыв.  Также в компании подчеркнули, что осуждают проявление антисемитизма и нетерпимость.

Сам Кэннон после скандала не признал, что разжигал ненависть. Извинений он приносить не стал.

Ник Кэннон снимался в фильмах Люди в черном 2, День мертвецов, Гарфилд, Дом-монстр и других.

Ранее мы писали, что в Кембридже поощрили преподавателя за расистскую фразу. В администрации вуза заявили, что новоявленный профессор имеет право на свою точку зрения.

Также сообщалось, что сотрудники Ford просят руководство компании не выпускать авто для полиции из-за расизма.
 

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Теги: США, расизм, антисемитизм, ведущий, MTV, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СерыйКыць    15.07.2020, 16:39
Оценка:  0
СерыйКыць
Вчера уволили-завтра перед ним на коленях стоять будете,умоляя вас извинить.Ведь в"сверхдержаве"стоять на коленях перед ниграми-тренд десятилетия!)))))
КимЧенПых    15.07.2020, 16:15
Оценка:  0
КимЧенПых
что эта нигра себе позволяет?
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