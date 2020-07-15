Темнокожего комика уволили с телеканала за антисемитизм

Телекорпорация прекратила сотрудничество с известным актером из-за его антисемитских высказываний. Сам он вину не признал и извиняться отказался.

Темнокожий американский актер, комик и рэпер Ник Кэннон попал в скандал за разжигание ненависти к белым людям и за то, что назвал афроамериканцев "настоящими евреями". Знаменитость уволили из медиакорпорации ViacomCBS, пишет The New York Times.

В своем подкасте Cannon’s Class во время беседы с бывшим участником группы Public Enemy Профессором Гриффом 39-летний шоумен вспомнил о еврейской династии банкиров Ротшильдов. Кэннон упрекнул их в тотальном контроле "всего, даже за пределами Америки".

Также он назвал "настоящими евреями" темнокожих, упрекнул белых в отсутствии эмпатии и добавил, что белые люди - это неполноценные темнокожие.

Представители ViacomCBS заявили, что знаменитость уволен с MTV, где он вел программу Дикий отрыв. Также в компании подчеркнули, что осуждают проявление антисемитизма и нетерпимость.

Сам Кэннон после скандала не признал, что разжигал ненависть. Извинений он приносить не стал.

Ник Кэннон снимался в фильмах Люди в черном 2, День мертвецов, Гарфилд, Дом-монстр и других.

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