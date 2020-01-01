В Болгарии продолжаются протесты. Фоторепортаж

Противостояние между президентом Болгарии Руменом Радевым и премьером Бойко Борисовым привело к протестам.

В Болгарии несколько дней продолжаются антиправительственные протесты. Об этом сообщает DW.

Демонстрации в основном носят мирный характер, но иногда происходят столкновения с полицейскими. В столице Болгарии, Софии, во время одной из акций протестов демонстранты бросали в полицейских коктейли Молотова. В результате столкновений пострадали 2 правоохранителя, 6 протестующих были задержаны.

Антиправительственные протесты в Болгарии начались 9 июля после обысков в администрации президента. Они якобы касались расследования дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

Президент Болгарии Румен Радев связывает обыски с деятельностью главы правительства Бойко Борисова, и призывает Кабмин уйти в отставку. Премьер Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест.

Ранее сообщалось, что тысячи людей в воскресенье, 12 июля, вышли на улицы Софии и ряда других городов с требованием отставки правительства премьера Бойко Борисова.

Также сообщалось, что в Болгарии президент возглавил антиправительственный протест. Силовики провели обыски в администрации президента и задержали двух помощников главы государства.

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