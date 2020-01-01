Обсудили обострение на Донбассе: Меркель срочно позвонила Путину

Известно, о чем говорили стороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

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Отмечается, что стороны обсудили ситуации на Донбассе. В частности, Меркель и Путин обсудили реализацию минских соглашений. Также лидеры обсудили пути борьбы с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущей ситуацией в Ливии.

Напомним, у Путина признали, что имеют влияние на “ЛДНР”. В Кремле публично признались, что власти РФ имеют влияние на самопровозглашенные террористические "ЛДНР" на оккупированном Донбассе.