Опубликовано видео обстрелов армянских сел

В Армении утверждают, что артиллерия Азербайджана вела огонь по армянским селам. В подтверждение этого представитель Минобороны опубликовал видеоролик.

В Армении опубликовали видеозапись обстрела приграничных сел силами Азербайджана. Об этом сообщает News.am.

"Так азербайджанская артиллерия попала в наши села 13-14 июля",- сообщил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованисян.

На кадрах ролика слышен звук летящего снаряда и взрыва, показан дымящийся частный дом.

Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия.

Также сообщалось, что Азербайджан и Армения показали видео обстрелов.

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