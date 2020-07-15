В Армении посольство Украины облили борщом

Активисты армянского молодежного союза Дащнакцутюн возмутились заявлением МИД Украины по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В Ереване на акции молодежного союза Дащнакцутюн против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Видео инцидента опубликовано в Facebook.

В заявлении МИД Украины, отмечается, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах.

Стороны конфликта призывают приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия.

Также ранее сообщалось, что в Армении опубликовали видеозапись обстрела приграничных сел силами Азербайджана.

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