Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Белорусы массово жалуются на отказ ЦИК регистрировать оппозиционеров

Комментариев: 0
Очередь людей, которые принесли жалобы на действия Центризбиркова Беларуси, растянулась на сотни метров.
Очередь недовольных у ЦИК Беларуси
Очередь недовольных у ЦИК Беларуси
radiosvoboda.org

В Минске у расположенной в Доме правительства Центральной избирательной комиссии собралась очередь людей, желающих подать жалобу на решение об отказе в регистрации Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси. Об этом в среду, 15 июля, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что очередь недовольных растянулась на сотни метров.

Ранее штаб белорусского политика Виктора Бабарыка после отказа ЦИК Беларуси в регистрации оппозиционера кандидатом на пост президента обнародовал инструкции для сторонников Бабарыка.

В видеообращении руководитель штаба Мария Колесникова попросила о нижеследующем:

- в 17:00 в среду, 15 июля, представители штаба будут подавать жалобу на нерегистрацию Центральной избирательной комиссии в Минске. Они призвали всех загрузить форму с сайта Бабарыка, заполнить ее, и также подать жалобу в ЦИК;

- каждому рекомендуется присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации. "Все мы должны стать наблюдателями и прийти на избирательный участок 9 августа", призвала Колесникова;

- 9 августа всех также призвали прийти на выборы и проголосовать за любого альтернативного Александру Лукашенко кандидата или против всех.

Напомним, в Минске и других белорусских городах вечером во вторник, 14 июля, прошли стихийные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны.  После вчерашних протестов число задержанных в разных городах превысило 230.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оппозиция, Выборы, Беларусь, ЦИК, протесты, жалоба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь