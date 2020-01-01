Белорусы массово жалуются на отказ ЦИК регистрировать оппозиционеров

Очередь людей, которые принесли жалобы на действия Центризбиркова Беларуси, растянулась на сотни метров.

В Минске у расположенной в Доме правительства Центральной избирательной комиссии собралась очередь людей, желающих подать жалобу на решение об отказе в регистрации Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси. Об этом в среду, 15 июля, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что очередь недовольных растянулась на сотни метров.

Ранее штаб белорусского политика Виктора Бабарыка после отказа ЦИК Беларуси в регистрации оппозиционера кандидатом на пост президента обнародовал инструкции для сторонников Бабарыка.

В видеообращении руководитель штаба Мария Колесникова попросила о нижеследующем:

- в 17:00 в среду, 15 июля, представители штаба будут подавать жалобу на нерегистрацию Центральной избирательной комиссии в Минске. Они призвали всех загрузить форму с сайта Бабарыка, заполнить ее, и также подать жалобу в ЦИК;

- каждому рекомендуется присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации. "Все мы должны стать наблюдателями и прийти на избирательный участок 9 августа", призвала Колесникова;

- 9 августа всех также призвали прийти на выборы и проголосовать за любого альтернативного Александру Лукашенко кандидата или против всех.

Напомним, в Минске и других белорусских городах вечером во вторник, 14 июля, прошли стихийные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны. После вчерашних протестов число задержанных в разных городах превысило 230.

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