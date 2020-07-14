В Израиле полиция задержала протестующих
В Израиле полиция задержала 50 человек на акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, дело которого по обвинению в коррупции слушается в суде. Об этом сообщает Times of Israel.
"Полиция заявила о незначительных травмах у одного офицера и задержании 50 протестующих", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались тысячи людей и призвали его уйти в отставку. После завершения акции сотни протестующих пошли в центр Иерусалима, выкрикивая лозунги и блокируя движение на дорогах.
Полицейские задействовали водометы и начали задерживать протестующих.
. . pic.twitter.com/guR9BEqdU3— | Yuval Segev (@Segev_Yuval) July 14, 2020
Напомним, в Израиле 24 мая состоялось первое заседание окружного суда Иерусалима по трем делам, возбужденным в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Также сообщалось, что Нетаньяху обвиняют в трех делах о взяточничестве, мошенничестве и злоупотребление доверием. Сам премьер называет суд "охотой на ведьм".
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