В Израиле полиция задержала протестующих

На фоне судебных слушаний по обвинению в коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньяху вспыхнули массовые протесты.

В Израиле полиция задержала 50 человек на акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, дело которого по обвинению в коррупции слушается в суде. Об этом сообщает Times of Israel.

"Полиция заявила о незначительных травмах у одного офицера и задержании 50 протестующих", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались тысячи людей и призвали его уйти в отставку. После завершения акции сотни протестующих пошли в центр Иерусалима, выкрикивая лозунги и блокируя движение на дорогах.

Полицейские задействовали водометы и начали задерживать протестующих.

Напомним, в Израиле 24 мая состоялось первое заседание окружного суда Иерусалима по трем делам, возбужденным в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Также сообщалось, что Нетаньяху обвиняют в трех делах о взяточничестве, мошенничестве и злоупотребление доверием. Сам премьер называет суд "охотой на ведьм".

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