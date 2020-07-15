Путин заявил Меркель о контрпродуктивности Киева

Украинская сторона на переговорах по Донбассу пытается исказить содержание минских договоренностей, утверждает президент РФ.

В Кремле сообщили подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшегося в среду, 15 июля.

Как отмечается, лидеры стран обсудили темы Ирана и Ливии, двусторонние вопросы и борьбу с коронавирусом, но основное внимание было уделено "ситуации на Юго-Востоке Украины".

В частности, Путин заявил о "контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей". "Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс. С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер", - говорится в сообщении.

Также была подтверждена "безальтернативность минских соглашений" и "отмечена важность полной и безусловной реализации" Минска-2 и решений, принятых на саммитах в нормандском формате, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. "Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - отметили в Кремле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на заседании контактной группы Киев отказался от достигнутых на встрече политсоветников в Берлине договоренностей.

Позже замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если официальный Киев не объяснит заявление представителя Украины на переговорах в Минске Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений, то это будет означать отказ от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет о росте поддержки позиции Украины по Донбассу после встречи в Берлине политсоветников нормандской четверки.

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