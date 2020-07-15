В Иране загорелись семь кораблей

После череды пожаров и взрывов на военных и промышленных объектах на протяжении месяца, загорелись семь иранских танкеров.

В Иране в портовом городе Бушер горело семь кораблей. О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Инцидент произошел после нескольких взрывов и пожаров, произошедших за прошедший месяц около иранских военных, ядерных и промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что на западе иранской провинции Тегеран 10 июля был слышен звук взрыва, в районе предполагаемого инцидента было отключено электроснабжение.

Также сообщалось, что в Иране произошел пожар на ядерном объекте. Это может замедлить разработку современных центрифуг для обогащения урана.

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