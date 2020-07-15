Первая арабская. ОАЭ отправят миссию на Марс

Первый для арабского мира марсианский зонд окажется на стартовой площадке уже на этой неделе.

Для полетов на Марс открылось орбитальное окно, которое возникает из-за особенностей орбиты Земли и Марса лишь раз в два года. И первыми на красную планету собрались представитель Объединенных арабских эмиратов.

Когда в 2014 году ОАЭ объявили о намерении отправить к Марсу собственный аппарат, многие отнеслись к этому со скепсисом. Но теперь это реальность.

Корреспондент.net все узнал об арабской миссии.

Задача

Арабский зонд должен будет помочь ученым ответить на важные вопросы касательно процессов, происходящих в газовой оболочке Марса. Следы рек и озер, которые сегодня обнаруживают на поверхности Марса, указывают на то, что раньше условия на нем были намного более благоприятными для жизни и более схожими с земными. Причиной столь кардинальных изменений считается резкое ослабление магнитного поля планеты, которое перестало защищать ее от солнечного ветра.

В рамках миссии The Emirates Mars Mission исследовательский аппарат соберет данные о динамике марсианской атмосферы и ее взаимодействии с солнечным ветром. Его основной задачей станет поиск связи между современной погодой Марса и его древним климатом, изучение механизмов потери атмосферы путем наблюдения за водородом и кислородом, исследование отношений между верхними и нижними слоями газовой оболочки, а также получение полного представления о том, как меняется погода на планете в течение дня.

Арабская Надежда

Арабский марсианский зонд получил наименование Надежда, по-арабски Аль-Амаль. Основная работа по его созданию на этот раз была проведена в Космическом центре Мохаммеда ибн Рашида, хотя и в тесном сотрудничестве с американской Лабораторией атмосферной и космической физики в Университете Колорадо (LASP).

На борту Надежды установлены три научных инструмента: спектрометр Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) для изучения атмосферы планеты в инфракрасном диапазоне; камера Emirates Exploration Imager (EXI) для получения снимков поверхности Марса и оценки количества озона, содержащегося в его газовой оболочке; и, наконец, Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS), который будет вести исследования в ультрафиолетовом диапазоне, измеряя концентрацию кислорода и водорода в верхних слоях атмосферы.

Сам аппарат получился относительно небольшим — вместе с топливом его общая масса составляет 1,5 тонны, что сравнимо с весом легкового автомобиля.

Онлайн-трансляция запуска

Полет к Марсу займет у «Надежды» примерно 200 дней. Чтобы не потеряться, зонд будет использовать звездный датчик, который определяет положение космического аппарата относительно других светил на небе и помогает определить его ориентацию. К Красной планете аппарат прилетит в феврале 2021 года — как раз перед 50-летней годовщиной создания ОАЭ. Если все пройдет в штатном режиме, первую информацию зонд начнет присылать на Землю уже в мае. Причем исследовательская группа намерена предоставить свои данные международному научному сообществу без эмбарго, что большая редкость для космических миссий.

Ожидается, что Надежда проработает на орбите как минимум два года, однако специалисты Космического центра Мохаммеда ибн Рашида допускают продление миссии до 2025 года.

Новый запуск, если он пройдет гладко, должен стать лишь прологом к марсианской гонке эмиратов - ОАЭ планируют построить на Красной планете к 2117 году целый город.