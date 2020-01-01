В Британии установили скульптуру участника антирасистского движения

Статую поставили на месте снесенного памятника купцу и работорговцу XVII века Эдварду Кольстону.

В британском городе Бристоль вместо поваленного монумента работорговцу Эдварду Кольстону установили скульптуру участника протестов за права темнокожих. Об этом в среду, 15 июля, пишет Голос Америки в Facebook.

Отмечается, что прототипом для нового памятника стала британка Джен Рейд - участница акции протеста, во время которой монумент Кольстону снесли и утопили в бухте города.

Скульптуру под названием "Рождение силы (Джен Рейд)" создал Марк Куин, указано в сообщении.

Напомним, на фоне антирасистских протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, по всему миру снесли десятки памятников.

В США при сносе памятника нашли 84-летний бурбон

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