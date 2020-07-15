В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ

Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег.

В Барселоне суд принял решение закрыть дело об отмывании около 10 миллионов евро группой людей, в состав которой входил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом в среду, 15 июля, сообщила испанская газета El Peri'odico.

Отмечается, что судья принял отчет адвокатов Черновецкого-младшего о том, что все денежные операции, проведенные на территории Испании, являются законными. Согласно документу, все инвестиции были сделаны благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем 600 миллионов евро.

При этом дело могут возобновить, если появятся новые улики, указано в сообщении.

Напомним, в 2016 году по подозрению в отмывании денег были задержаны 11 человек, среди которых Степан Черновецкий. Им инкриминировали отмывание денег, подделку официальных документов, а также налоговые махинации.

Экс-мэр информацию о задержании сына опровергал, пока не появились фото Черновецкого-младшего в наручниках.

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