Злоумышленники предлагали прислать им биткоины с тем, что они их вернут в двойном эквиваленте.

Неизвестные взломали страницы в Twitter ряда знаменитостей. Они предложили переслали биткоины на указанный счет. В компании расследуют случившееся. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что от действий хакеров пострадали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компании Uber и Apple и другие.

Злоумышленники в своих сообщениях обещали вернуть присланные биткоины в двойном размере, если они появятся на их счету га протяжении 30 минут.

Cмотрите фотогалерею: Профили знаменитостей в Twitter взломали хакеры

Компания Twitter уже расследует проблему и предупредила о возможных перебоях в доступе к соцсети.

"Мы в курсе о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить. Возможно, вы не сможете публиковать сообщения или сменить ваш пароль, пока мы изучаем и работаем с этим инцидентом", - указано в сообщении.

На данный момент публикации пострадавших людей и компаний на платформе удалены. Как сообщило агентство, хакерам удалось собрать около 110 тысяч долларов.

Ранее хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet