Профили знаменитостей в Twitter взломали хакеры
Неизвестные взломали страницы в Twitter ряда знаменитостей. Они предложили переслали биткоины на указанный счет. В компании расследуют случившееся. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство Bloomberg.
Злоумышленники в своих сообщениях обещали вернуть присланные биткоины в двойном размере, если они появятся на их счету га протяжении 30 минут.
Cмотрите фотогалерею: Профили знаменитостей в Twitter взломали хакеры
Компания Twitter уже расследует проблему и предупредила о возможных перебоях в доступе к соцсети.
"Мы в курсе о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить. Возможно, вы не сможете публиковать сообщения или сменить ваш пароль, пока мы изучаем и работаем с этим инцидентом", - указано в сообщении.
На данный момент публикации пострадавших людей и компаний на платформе удалены. Как сообщило агентство, хакерам удалось собрать около 110 тысяч долларов.
Ранее хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple.
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