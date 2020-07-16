Беларусь впервые проведет выборы без ОБСЕ

Наблюдатели не поедут на белорусские президентские выборы, поскольку не получили приглашения, отметили в организации.

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не пригласили на выборы президента Беларуси. Об этом в среду, 15 июля, сообщила директор бюро Ингибьорг Солур Гисладоттир на сайте организации.

Она подчеркнула, что без приглашения наблюдатели не могут быть направлены в страну.

"Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления о выборах не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - отметила глава бюро.

Гисладоттир заявила, что случившееся свидетельствует о том, что официальный Минск не привержен сотрудничеству с наблюдателями на выборах президента.

"Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для подлинно демократических выборов", - напомнила она и добавила, что власти республики должны принять конкретные и незамедлительные меры для защиты осуществления основных свобод в Беларуси.

Как сообщалось, в Минске на разгон мирного собрания отправили солдат внутренних войск.

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